Şavşat’ın donduran sularında ne yaşandı! O anlar görenleri şaşırttı!
Artvin’in Şavşat ilçesinde bir dağcı, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Yüzen Adalar Gölü’nde suya girerek adeta doğaya meydan okudu. Soğuk havaya rağmen göle girip yüzmeyi tercih eden dağcı, çevrede bulunanların dikkatini çekti. Bu cesur adım, bölgede kış şartlarına rağmen yapılan ekstrem aktivitelerin ilgi görmeye devam ettiğini de gösterdi.
Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Arsiyan Yaylası’ndaki Yüzen Adalar Gölü’nde bir dağcı buz gibi suya daldı. Giresun Dağcılık Spor Kulübü üyesi Emrullah Ceylan, 2 bin 280 rakımdaki gölde eksi 2 derece havada yüzerek soğuklara meydan okudu.
Her zaman buzul göllerinde yüzdüğünü belirten Ceylan, "Tüm arkadaşları bu gölde yüzmeye davet ediyorum" diyerek suya daldı. Ceylan’ın göldeki yüzüşü dron kamerasıyla görüntülendi.
Bölgeyi gezmeye gelen yerel sosyal medya içerik üreticileri ise gölün üzerindeki adacıklarda tulum eşliğinde horon teperek renkli görüntüler oluşturdu.
