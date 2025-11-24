  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Yerel Şavşat’ın donduran sularında ne yaşandı! O anlar görenleri şaşırttı!
Yerel

Şavşat’ın donduran sularında ne yaşandı! O anlar görenleri şaşırttı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Şavşat’ın donduran sularında ne yaşandı! O anlar görenleri şaşırttı!

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir dağcı, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Yüzen Adalar Gölü’nde suya girerek adeta doğaya meydan okudu. Soğuk havaya rağmen göle girip yüzmeyi tercih eden dağcı, çevrede bulunanların dikkatini çekti. Bu cesur adım, bölgede kış şartlarına rağmen yapılan ekstrem aktivitelerin ilgi görmeye devam ettiğini de gösterdi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Arsiyan Yaylası’ndaki Yüzen Adalar Gölü’nde bir dağcı buz gibi suya daldı. Giresun Dağcılık Spor Kulübü üyesi Emrullah Ceylan, 2 bin 280 rakımdaki gölde eksi 2 derece havada yüzerek soğuklara meydan okudu.

Her zaman buzul göllerinde yüzdüğünü belirten Ceylan, "Tüm arkadaşları bu gölde yüzmeye davet ediyorum" diyerek suya daldı. Ceylan’ın göldeki yüzüşü dron kamerasıyla görüntülendi.

 

Bölgeyi gezmeye gelen yerel sosyal medya içerik üreticileri ise gölün üzerindeki adacıklarda tulum eşliğinde horon teperek renkli görüntüler oluşturdu.

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Gündem

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok
Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok

Gündem

Erdoğan: Putin ile görüşeceğim! Özgür Filistin yoksa küresel barış da yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23