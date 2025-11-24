Galatasaray Union SG maçı ne zaman, saat kaçta? GS, Union SG’yi yenip gruptan çıkmayı garantileyecek mi?

UNİON SG, BU SEZON İLK DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDİYOR Union SG, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Belçika temsilcisi, geçen sezon 90 yıl aranın ardından Belçika 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. BELÇİKA EKİBİ, AVRUPA KUPALARINDA OYNADIĞI SON 7 MAÇI 5'İNİ KAYBETTİ Union SG, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 karşılaşmanın 5'inden mağlubiyetle ayrıldı. Belçika temsilcisi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8. haftasında İskoçya ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu. Sonrasında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda da Hollanda'dan Ajax ile eşleşen Union SG, iç sahada rakibine 2-0 mağlup olurken, deplasmanda da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'yi 3-1 yenen Union SG, sonrasında ise Newcastle ile Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e de 3-1 mağlup oldu. Belçika ekibi, bu süreçte aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda yaşadı. UNİON SG, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN FAZLA GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI Union SG, şu anda organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor. Belçika ekibi, 14 gol yiyen Ajax'ın ardından Danimarka temsilcisi Kopenhag ile birlikte kalesinde gördüğü 12 golle organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı oldu.