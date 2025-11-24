Haber Merkezi Giriş Tarihi: Galatasaray Union SG maçı ne zaman, saat kaçta? GS, Union SG’yi yenip gruptan çıkmayı garantileyecek mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde yarın (25 Kasım Salı) RAMS Park'ta Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Kritik mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. 4 maç sonunda 9 puanla 9. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar, galip gelmesi halinde kulüp tarihinde üst üste 4 Şampiyonlar Ligi maçı kazanarak bir ilki gerçekleştirecek. Peki Galatasaray Union SG maçı ne zaman, saat kaçta? GS, Union SG’yi yenip gruptan çıkmayı garantileyecek mi?