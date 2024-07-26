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Spor Savic'in Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Spor

Savic'in Trabzonspor'a maliyeti açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 19:19:00 -
Savic'in Trabzonspor'a maliyeti açıklandı

Trabzonspor, Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavililer Savic'in maliyetini açıkladı.

Trabzonspor, Stefan Savic'in transferi için 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
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Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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