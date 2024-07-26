Savic'in Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Trabzonspor, Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavililer Savic'in maliyetini açıkladı.
Trabzonspor, Stefan Savic'in transferi için 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bordo mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
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Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."