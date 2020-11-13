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Yerel "Savcıyım" diyerek insanları dolandırdı
Yerel

"Savcıyım" diyerek insanları dolandırdı

Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, vatandaşları dolandırarak kayıplara karıştı. Söz konusu şahıs Ankara'da enselendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:26:00 -
"Savcıyım" diyerek insanları dolandırdı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, vatandaşları dolandırarak ortadan kayboldu.

Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince kimliği belirlenen A.Y. adlı şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bulunan 3 cep telefonu ve 4 telefon hattına el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan A.Y., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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