Savcılıktan Netflix'in ahlaksız dizisi “Aşk 101” hakkında tutarsız karar

Dijital medya platformu Netflix’in, Müslüman Türk milletinin değerlerine aleni şekilde saldırdığı yapımlarına bir yenisi daha eklendi.

CİMER’e şikayette bulunulmuştu

Üstelik dizinin yayına başlangıç tarihi olarak on bir ayın sultanı Ramazan ayının birinci gününü seçen Netflix, bu projesinde de şaşırtmayarak eşcinsel sapkınlığı aşılamaya çalıştı. Ahlaksızlığa yönlendirdiği gerekçesiyle toplum tarafından büyük tepkiyle karşılanan Aşk 101 dizisi hakkında CİMER’e şikayette bulunulmuştu.

Savcılık da yapılan bu ihbarı değerlendirip mesnetsiz ve tutarsız bir karara vardı. Savcılık, dizinin bireyleri eşcinselliğe yönlendirdiğini kabul etti fakat dizinin yayınlanmasında bir sakınca görmedi.

Geçtiğimiz günlerde CİMER’e yapılan ihbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda ‘Aşk 101’ isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Savcılığın Aşk 101 dizisi hakkındaki ihbar sonrası verdiği karar belli oldu.

“Eşcinselliğe yönlendiriyor”

İhbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda 'Aşk 101' isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Savcılık, söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği belirtildi.

Savcılıktan tutarsız karar

Dizinin bireyleri eşcinselliğe yönlendirdiği belirtilen Savcılık kararında büyük bir akıl noksanlığına da imza atılarak, kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizide insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbar değerlendirmeye alınmadı. Ve şikayete yönelik soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.