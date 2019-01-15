Savcılıktan FETÖ açıklaması! 47 muvazzaf asker gözaltında

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan 50 askerden 47'si gözaltına alındı.

Öte yandan savcılık, haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullanıcısı 55 şüpheliden 30'unun gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 47'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu öğrenildi.

30 ByLock kullanıcısı gözaltında

Savcılık, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 30'u düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.