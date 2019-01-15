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Savcılıktan FETÖ açıklaması! 47 muvazzaf asker gözaltında

Ankara'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına mensup olduğu belirlenen Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan 50 askerden 47'si gözaltına alındı.

15 Ocak 2019 Salı 18:11
Savcılıktan FETÖ açıklaması! 47 muvazzaf asker gözaltında

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan 50 askerden 47'si gözaltına alındı.

Öte yandan savcılık, haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullanıcısı 55 şüpheliden 30'unun gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem  imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık  arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen  operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile  irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı  verildiği belirtildi.

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 47'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif  görevde bulunduğu öğrenildi.

30 ByLock kullanıcısı gözaltında

Savcılık, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı  kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 30'u düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:11
  1. Ankara
  2. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)
  3. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına
  4. FETÖ soruşturması
  5. FETÖ'cü askerler
  6. Muvazzaf askerler
  7. gözaltılar var
  8. terörle mücadele

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