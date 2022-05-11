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Siyaset Savcılıktan DEVA Partili Metin Gürcan’ın tahliyesine itiraz!
Siyaset

Savcılıktan DEVA Partili Metin Gürcan’ın tahliyesine itiraz!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 21:57:00 - 2022-05-11 22:24:49
Savcılıktan DEVA Partili Metin Gürcan’ın tahliyesine itiraz!

"Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.

'Ali bey de memnuniyet duydu'

Öte yandan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a Metin Gürcan'ın tahliyesine ilişkin telefonla bilgi verildiğini belirten Avukat Yusuf Şahin, "Hepimiz Metin beyin suçsuz olduğunu bildiğimiz için tahliyesi bizi şaşırtmadı, Ali Bey de bu durumdan memnuniyet duydu." dedi.

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