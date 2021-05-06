  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik adım! Tarih verdiler
Marketin kapısına öyle bir şey bıraktı ki! 'Tüylerimiz diken diken oldu'
Mustafa Cengiz'den başkanlık kararı!
Caminin altından geçiyor! Görenler şaşkın
Medya Savcılık'tan Aleyna Tilki kararı
Medya

Savcılık'tan Aleyna Tilki kararı

Seküler mahallenin topluma rol model diye pohpohladığı Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı. Savcılık, Tilki hakkında takipsizlik kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 17:57:00 -
Savcılık'tan Aleyna Tilki kararı

Henüz 18 yaşını bile doldurmadan para hırsıyla sahnelere çıkarılan ve seküler mahallenin gençlere rol model diye pohpohladığı Aleyna Tilki, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" ifadelerinde bulunmuştu.

Bunun üzerine kimliği belirsiz bir kişi, Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmişti.

"Suç unsuru oluşturmuyor"

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından Aleyna Tilki hakkında 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, 9 Ocak 2021 günü bir televizyon kanalının magazin programında, gazetecilerin soruları üzerine, "İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor" diyen Tilki hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem
Medya

Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem

TRT’nin zirve dizisi Teşkilat’ta bu bölümde Türk yapımı olan elektronik harp sistemi Koral sistemleri sınıra gönderiliyor.
Memurlar maaşlarını ne zaman alacak? Memur mayıs ayı maaşları ne zaman yatacak?
Ekonomi

Memurlar maaşlarını ne zaman alacak? Memur mayıs ayı maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? Memur maaşları ne zaman verilecek? soruları 12 milyon 700 bin emekliye Ramazan Bayramı ikramiyeler..
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehmet Biricik yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehmet Biricik yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'in düzenlediği ortak operasyonla FETÖ'nün üst düzey finansörü Mehmet Biricik 55 bin TL para ile yakalandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay