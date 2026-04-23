Savcılık çevrilen dolapları bir bir açıkladı! Karaborsa bilet soruşturmasında karar

İstanbul’da derbi maç biletlerine yönelik karaborsa iddiaları yargıya taşındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Derbi biletlerine soruşturma

2 Kasım 2025’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe karşılaşmasına ait biletlerin, resmi satış kanalları dışında ve fahiş fiyatlarla satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Başsavcılık bünyesindeki Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü incelemelerde, bazı şüphelilerin sistemi manipüle ederek çok sayıda bileti toplu şekilde satın aldığı belirlendi. Bu biletlerin bir kısmının maç günü stadyum çevresinde, bir kısmının ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında satışa sunulduğu tespit edildi.

Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 02/11/2025 tarihinde Tüpraş Stadyumunda oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe futbol müsabakasına ilişkin biletlerin resmi satış kanalı dışında, değerinin üstünde karaborsadan satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların sistemi engelleyerek biletleri toplu şekilde satın aldıkları, bu biletlerin bir kısmının müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmının internet sitelerinde, telegram, whatsapp ve X gibi sosyal paylaşım sitelerinde satışının yapıldığının tespit edildiği, Türkiye geneli 8 ilde 15 şüphelinin adresinde eş zamanlı operasyon ile arama yapıldığı ve şüphelilerin TCK 244/1 maddesinde belirtilen Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme, 6222 sayılı kanun 15/6-2.cümle maddesinde belirtilen Değerinin Üzerinde Bilet Satışı Yapmak suçları bakımından haklarında gözaltına alınmalarına, şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarında seyirden men tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

22/04/2026