Meğer bugüne kadar boşuna ovup temizlemişiz... Davlumbazdaki yapış yapış yağlar su gibi akacak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meğer bugüne kadar boşuna ovup temizlemişiz... Davlumbazdaki yapış yapış yağlar su gibi akacak!

Davlumbazdaki yapış yapış yağlar su gibi akacak metot belli oldu.

Mutfak temizliğinin en korkulu rüyası olan, zamanla katılaşarak adeta metalle bütünleşen davlumbaz yağları için temizlik dünyasında devrim niteliğinde bir yöntem gün yüzüne çıktı. Saatlerce ovalamaya, tellere ve kimyasal solumaya son veren bu pratik çözümü deneyen bir daha vazgeçemiyor.

İşte mutfaktaki çekiş gücünü artıran ve filtreleri ilk günkü parlaklığına kavuşturan o kapsamlı rehber:

Davlumbazlar, yemek pişirme sırasında oluşan dumanı, kokuyu ve en önemlisi havaya karışan yağ zerreciklerini hapseder. Ancak temizliği ihmal edilen filtreler, bir süre sonra çekiş performansını kaybeder ve mutfakta ağır bir koku oluşmasına neden olur. Daha da önemlisi, biriken katı yağ tabakaları ocaktan çıkan alevle birleştiğinde ciddi bir yangın riski oluşturabilir.

Birçok kişi bu yağları çıkarmak için ağır kimyasallar içeren "yağ çözücüler" kullansa da, bu maddeler hem filtrelerin metal dokusuna zarar veriyor hem de solunum yoluyla sağlığı tehdit ediyor.

Temizlik uzmanlarının "en zahmetsiz yöntem" olarak tanımladığı bu formül, aslında her evde bulunan malzemelerin doğru kombinasyonuyla ortaya çıkıyor. İşte ovalama zahmetini ortadan kaldıran ve "tek damlası bile yetiyor" dedirten o yöntem…

GEREKLİ MALZEMELER: Filtrelerin sığabileceği genişlikte bir kap veya fırın tepsisi Kaynar derecede sıcak su 2 yemek kaşığı karbonat 1 fincan beyaz sirke Yarım fincan bulaşık makinesi parlatıcısı

Bu yöntemi uygularken şu adımları takip etmek temizliğin kolay olmasını sağlıyor. Davlumbazdan çıkardığınız filtreleri düz bir zemine koyun. Üzerine her noktaya değecek şekilde karbonatı serpiştirin. Karbonat, yağın asidik yapısını nötralize ederek parçalanmasını sağlar.

Karbonatın üzerine beyaz sirkeyi gezdirin. Oluşan köpürme, gözeneklerin içine hapsolmuş en derin kirleri yüzeye iter. Tam bu aşamada bulaşık makinesi parlatıcısını filtrenin üzerinde gezdirin. Parlatıcı, yağın metal yüzeydeki tutunma katsayısını sıfıra indirerek suyla temas ettiği an akıp gitmesini sağlar.

Son olarak, malzemelerin üzerine kaynar suyu boca edin. Yağların saniyeler içinde çözülerek suyun rengini nasıl kahverengiye çevirdiğini hayretle izleyeceksiniz.

10-15 dakika bekledikten sonra filtreyi ılık suyla durulayın. Ovalamaya gerek kalmadan tüm gözeneklerin açıldığını göreceksiniz.

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!
Gündem

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!

23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci ve velileri ile Anıtkabir'e giden bir anasınıfı öğretmeninin mini etekli kombini tepki çekti. Sosyal..
‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı
Gündem

‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuto..
ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı
Dünya

ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı

İran'a karşı net üstünlük kuramayan eşkıya ABD ordusunun Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde Ukrayna’nın geliştirdiği “Sky Map” ..
Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...
Gündem

Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...

Veryansın TV ekranlarında yayınlanan programda gazeteci Engin Balım, Uşak Belediyesi ve CHP yönetimine yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. B..
Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi
Gündem

Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi

İbrahim Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa sürede büyük yankı uyandıran belgeler, Türkiye tarihinin karanlıkta kalmı..
Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ricası üzerine 8 kadının idam cezasının kaldırıldığı” yönündeki iddiasını yalanladı. ..
