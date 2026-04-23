Meğer bugüne kadar boşuna ovup temizlemişiz... Davlumbazdaki yapış yapış yağlar su gibi akacak!
Davlumbazdaki yapış yapış yağlar su gibi akacak metot belli oldu.
Mutfak temizliğinin en korkulu rüyası olan, zamanla katılaşarak adeta metalle bütünleşen davlumbaz yağları için temizlik dünyasında devrim niteliğinde bir yöntem gün yüzüne çıktı. Saatlerce ovalamaya, tellere ve kimyasal solumaya son veren bu pratik çözümü deneyen bir daha vazgeçemiyor.
İşte mutfaktaki çekiş gücünü artıran ve filtreleri ilk günkü parlaklığına kavuşturan o kapsamlı rehber:
Davlumbazlar, yemek pişirme sırasında oluşan dumanı, kokuyu ve en önemlisi havaya karışan yağ zerreciklerini hapseder. Ancak temizliği ihmal edilen filtreler, bir süre sonra çekiş performansını kaybeder ve mutfakta ağır bir koku oluşmasına neden olur. Daha da önemlisi, biriken katı yağ tabakaları ocaktan çıkan alevle birleştiğinde ciddi bir yangın riski oluşturabilir.
Birçok kişi bu yağları çıkarmak için ağır kimyasallar içeren "yağ çözücüler" kullansa da, bu maddeler hem filtrelerin metal dokusuna zarar veriyor hem de solunum yoluyla sağlığı tehdit ediyor.
Temizlik uzmanlarının "en zahmetsiz yöntem" olarak tanımladığı bu formül, aslında her evde bulunan malzemelerin doğru kombinasyonuyla ortaya çıkıyor. İşte ovalama zahmetini ortadan kaldıran ve "tek damlası bile yetiyor" dedirten o yöntem…
GEREKLİ MALZEMELER: Filtrelerin sığabileceği genişlikte bir kap veya fırın tepsisi Kaynar derecede sıcak su 2 yemek kaşığı karbonat 1 fincan beyaz sirke Yarım fincan bulaşık makinesi parlatıcısı
Bu yöntemi uygularken şu adımları takip etmek temizliğin kolay olmasını sağlıyor. Davlumbazdan çıkardığınız filtreleri düz bir zemine koyun. Üzerine her noktaya değecek şekilde karbonatı serpiştirin. Karbonat, yağın asidik yapısını nötralize ederek parçalanmasını sağlar.
Karbonatın üzerine beyaz sirkeyi gezdirin. Oluşan köpürme, gözeneklerin içine hapsolmuş en derin kirleri yüzeye iter. Tam bu aşamada bulaşık makinesi parlatıcısını filtrenin üzerinde gezdirin. Parlatıcı, yağın metal yüzeydeki tutunma katsayısını sıfıra indirerek suyla temas ettiği an akıp gitmesini sağlar.
Son olarak, malzemelerin üzerine kaynar suyu boca edin. Yağların saniyeler içinde çözülerek suyun rengini nasıl kahverengiye çevirdiğini hayretle izleyeceksiniz.
10-15 dakika bekledikten sonra filtreyi ılık suyla durulayın. Ovalamaya gerek kalmadan tüm gözeneklerin açıldığını göreceksiniz.
