Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı
Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı...

Foto - Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

Hemen hemen her evde hijyenin vazgeçilmezi olan çamaşır suyu, yanlış kullanıldığında tam bir biyolojik silaha dönüşüyor. Çamaşır suyunu bazıları daha etkili olsun diye sıcak suyla, bazıları da başka temizlik ürünleriyle kullanıyor. "Daha iyi temizler" düşüncesiyle yapılan hatalar, akciğerlerden bağışıklık sistemine kadar birçok organı tehdit ediyor. İşte çamaşır suyunu sık kullananların asla yapmaması gerekenler ve uzmanların hayati uyarıları...

Foto - Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

Mutfak tezgahlarından banyo zeminlerine kadar her köşe bucağı çamaşır suyuyla dezenfekte etmek, çoğumuz için hijyenin altın kuralı. Ancak o keskin kokunun aslında vücudunuzun verdiği bir "tehlike alarmı" olduğunu biliyor muydunuz?

Foto - Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

Son dönemde artan solunum yolu şikâyetlerinin ardındaki gizli özne olan çamaşır suyu kullanımı, bilinçsizce yapıldığında temizlikten çok zarar getiriyor. Özellikle başka temizlik maddeleriyle karıştırıldığında ortaya çıkan ölümcül gazlar ve uzun süreli solumanın yarattığı kronik etkiler, bilim dünyasının gündeminde. Peki, kendinizi ve ailenizi korumak için çamaşır suyunu nasıl kullanmalısınız? Hangi karışımlar hayati risk taşıyor? İşte temizlik alışkanlıklarınızı baştan aşağı değiştirecek o kritik uyarılar...

Foto - Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

1. Tuz Ruhu ile Karıştırmak: Ölümcül Reaksiyon Çamaşır suyunun (sodyum hipoklorit) tuz ruhu veya asit içerikli başka bir temizleyici ile karıştırılması, anında klor gazı açığa çıkarır. Bu gazı solumak, akciğer ödemine ve şiddetli zehirlenmelere yol açabilir.

Foto - Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

2. Sıcak Su ile Kullanım Hatası Pek çok kişi çamaşır suyunun sıcak suyla daha etkili olduğunu düşünür. Oysa sıcak su, çamaşır suyunun içindeki klorun hızla uçmasına ve doğrudan ciğerlerinize çekilmesine neden olur. Temizlik mutlaka soğuk veya ılık su ile yapılmalıdır.

Foto - Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

3. Kapalı Alanlarda Havalandırma Şartı Çamaşır suyu kullanılan alanın temizlik esnasında ve sonrasında en az 30 dakika boyunca iyice havalandırılması gerekir. Aksi takdirde, gözlerde yanma, boğaz tahrişi ve baş dönmesi gibi belirtiler kaçınılmazdır.

Foto - Hayati kurallar bunlar... Kimse bilmiyor! Çamaşır suyunu sıcak suyla kullanan yandı

4. Ciltle Temas ve Korunma Çamaşır suyu sadece solunum yoluyla değil, deri yoluyla da emilebilir. Koruyucu eldiven kullanmamak, uzun vadede egzama ve cilt lekelerine davetiye çıkarır.

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!
Gündem

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!

23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci ve velileri ile Anıtkabir'e giden bir anasınıfı öğretmeninin mini etekli kombini tepki çekti. Sosyal..
‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı
Gündem

‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuto..
ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı
Dünya

ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı

İran'a karşı net üstünlük kuramayan eşkıya ABD ordusunun Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde Ukrayna’nın geliştirdiği “Sky Map” ..
Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...
Gündem

Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...

Veryansın TV ekranlarında yayınlanan programda gazeteci Engin Balım, Uşak Belediyesi ve CHP yönetimine yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. B..
Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi
Gündem

Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi

İbrahim Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa sürede büyük yankı uyandıran belgeler, Türkiye tarihinin karanlıkta kalmı..
Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ricası üzerine 8 kadının idam cezasının kaldırıldığı” yönündeki iddiasını yalanladı. ..
+90 (553) 313 94 23