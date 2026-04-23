Yurdun değişik bölgelerinden gelen haberler korkutuyor Yine çocuk yine silah

Hatay’da meydana gelen olay, 19 Nisan tarihinde Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş arazide yaşandı. Çocuk yaştaki 3 şahıs, motosikletle lisenin arkasındaki boş araziye geldi. Çocuk şahıslardan biri, belindeki silahı çıkartarak arka arkaya defalarca ateş etti. Sesi duyan vatandaşlarsa evlerinden çıkarak çocuklara tepki gösterdiler. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuklar motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

Görüntülerde; çocuklardan birinin belindeki silahı çıkartıp peş peşe ateş ettiği, koyun sürüsünün silah sesinden korkup kaçtığı, vatandaşın silah sesine koşup çocuklara bağırması ve çocukların motosiklete binip kaçtığı anlar kaydedildi. Çocukların sürekli bölgeye gelip silahla ateş ettiklerini ifade eden Hasan Yapıcı, kolluk kuvvetlerine denetimlerini yapmaları çağrısında bulundu.

Silahla 3 çocuğun boş araziye gelip rastgele ateş ettiklerini ifade eden Hasan Yapıcı, "Geçen hafta Pazar Günü 15 ila 16 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerinde silahla art arda binmiş motorla şuradan şöyle aşağı doğru indiler. Elinde silah olan çocuk, yere doğru rastgele ateş açmaya çalışıyorlar veya silah denemesi yapıyor. Bu gölgede bu tür girişimler burada fazla oluyor. Buraya gelip silahlarını denediklerini ya da silah sıktıklarını söylüyorlar ama burada sokakta oynayan gençlerimiz ve çocuklarımız var. Burada okul öğrencileri var.

Hatta şu son dönemde Kahramanmaraş'ta olan okula yapılan silahlı saldırının sonrasında hakikaten bizi tedirgin ediyor. Tabii ki tedirgin ediyor. Bir de kolluk kuvvetleri nasıl bu arkadaşları görmüyor ve bu insanlar gelip burada silah sıkabiliyorlar. Bu kadar rahat davranabiliyorlar. Haliyle çocuklarımız sokaklarda oynuyor ya da okulda ders gören çocuklarımız var. Devletimizden şöyle bir isteğimiz var. Devletimizin yetkili organlarından bu işi kontrol altına almalarını, denetimlerini yapmalarını istirham ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta canların yandığına dikkat çekerek benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasının gerekliliğine dikkat çeken Yapıcı, "Bu bölgede sürekli oluyor. Hatta bazen madde kullananlar veya alkol alanlar geliyorlar. Gecenin bir yarısı gece gündüz demeksizin olur olmaz saatte uygunlu uygunsuz hareketler de bulunuyorlar. Bundan da rahatsız oluyoruz. Emniyet güçlerinin bunu kontrol etmesini, daha sıkı takip altına almasını istiyoruz. Karşımızda da şöyle bir okul var. Okulda öğrenciler var.

Kahramanmaraş'ta yeterince canımız yandı. Tekrarı olmamasını istiyoruz. Herkes çocuğunu düzgün eğitirse 15 yaşındaki çocuğun silahla ne işi olur ama çocuğumuzu düzgün eğitmezsek çocuk silaha da başvurur, alkole de başvurur ve maddeye de başvurur. Tabii ki bu bölgede biraz daha yönetimin ve denetiminin artırılması için biraz daha baskılı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.