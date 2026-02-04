Herkesi şaşırttı bu hamle... Galatasaray'a demir adam geliyor! 8.5 milyon euro teklif edildi
Galatasaray, Fluminense forması giyen 22 yaşındaki Uruguaylı yıldız Facundo Bernal için 8.5 milyon euro'luk resmi teklif iletti.
Sergi Altimira için ortaya çıkan rakamlar yüzünden Galatasaray rotasını Brezilya’ya kırdı. Fluminense forması giyen 22 yaşındaki Uruguaylı yıldız Facundo Bernal için resmi teklifini iletti.
Genç ön libero için 8.5 milyon Euro değerinde bir paket sunuldu. Fluminense'den gelecek yanıt bekleniyor. Olumlu bir yanıt alınması halinde Uruguaylı vakit kaybetmeden uçağa binecek. İstanbul’da resmi imzayı atacak.
Galatasaray teknik heyetinin Bernal’i istemesinin arkasında oyuncunun "komple orta saha" profili yatıyor. 1,87 metrelik boyuyla hava toparında iyi. Maç boyu düşmeyen enerjisi ve yüksek pres gücüyle "modern çapa" tanımına uyuyor.
Top çalma konusundaki temiz müdahaleleri ve pas kanallarını önceden sezip kapatma yeteneğiyle rakip atakları daha başlamadan bitiriyor. Sadece top kesmekle kalmayan Bernal, baskı altında sakinliğini koruyarak oyunun yönünü değiştiren uzun diyagonal paslarıyla da fark oluşturuyor. 22 yaşında olmasına rağmen sahada sorumluluk alması ve disipliniyle takımın "demir adımı" görevini üstleniyor.
