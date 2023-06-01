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Medya Savcılar göreve! Sandığa gömülen fondaştan yeni provokasyon
Medya

Savcılar göreve! Sandığa gömülen fondaştan yeni provokasyon

Yeniakit Publisher
2023-06-01 14:38:00 -

BirGün'ün rezil manşetini değerlendiren Karahasanoğlu, söz konusu provokasyonun ardından savcıların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı İkinci Tur Seçimi muhaliflerin ayarını bozdu. Fondaş gazeteler, demokrasiyle elde edemedikleri ve hiçbir zaman da elde edemeyecekleri galibiyeti vandallıkla ele geçirme mesajları vermeye başladı.

Seçim gecesi muhalif gazetecilerin, "Sandık tek çare değil" çağrılarının ardından şimdi de fondaş medya organları eylem mesajları vermeye başladı.

BirGün paçavrası, "Gezi Direnişi Yol Gösteriyor" manşetiyle, insanların ölmesine neden olan ve Türkiye'yi milyarlarca lira zarara sokan gezi terörünü örnek gösterdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu manşet de masaya yatırıldı.

Alan, gezinin nasıl yol gösterdiğini izah etmeleri gerektiğini ifade etti. Karahasanoğlu ise, söz konusu provokasyonun ardından savcıların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
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Yorumlar

suc ve delil

konusu yasaya aykırıysa suç teşkil eder cumhur ittifakı bu konuları avukatları tarafından takip edilmeli.fzala yüz vermek şımartır bazılarını.secimden çnce biz gelirsek sizleri yargılayacağız diyenler simdi dokunulmazlıkları kalkanliderleri suç konusuna göre yargılamalı kanuna uygun olarak mhp başkanvekili yardımcısı fethi yıldızın dediği gibi

Vatandaş34

Evet Sayın Cumhuriyet savcılarını Cumhuriyeti, Demokrasiyi korumak için bu hain güruhları bu hain vari yayınlarını ve konuşmalarını yok etmek için acilen bir daha'sı olmaması için müdahâleniz gerekmektedir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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