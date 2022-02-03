Savcılar göreve! Ekşi Sözlük'te terör propagandası
Allah ve Resulü'ne (SAV) küfretmeyi bir alışkanlık haline getiren Ekşi Sözlük yazarlarından bazılarının bilinçaltı, yapılan "terör" paylaşımıyla ortaya çıktı. Ekşi Sözlük'te paylaşım yapan yazarlardan birisi, 14 yaşındaki kız çocuklarının da kendi isteği ile dağa çıkarak PKK terör örgütüne katıldığını iddia etti.
Yeniakit.com.tr
İslami değerlere hakaret etmeyi adeta alışkanlık haline getiren Ekşi Sözlük yazarları, artık açıktan terör propagandasına da başladı.
"Hocanerdebe" rumuzuyla mesaj paylaşan bir Ekşi Sözlük yazarı, dün terör örgütü PKK'nın Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan için açılan başlıkta, kullandığı ifadelerle terör propagandası yaptı.
Ekşi Sözlük yazarı, terörü lanetleyenlere hakaretler savururken, 14 yaşındaki kız çocuklarının da kendi rızaları ile dağa çıktıklarını söyledi.