Savcı Sayan'ın 'Her şey güzel olacak' paylaşımı olay oldu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın sosyal medya hesabından "Her şey güzel olacak" başlığıyla yaptığı paylaşım olay oldu.

Seçimden önce 'Her şey güzel olacak' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturmasının ardından İstanbul'da meydana gelen sorunlara Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından 'Her şey güzel olacak' başlığıyla bir video paylaşan Sayan, İstanbul'daki sorunları görmezden gelerek tatil yapan ve gezilerde bulunan İmamoğlu'na göndermede bulundu. İşte Savcı Sayan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı:

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