Savcı Sayan'ın acı günü
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ablası, yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ablasının yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Sayan, şu ifadeleri kullandı:
"İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Kovid tedavisi gören ablam Hak’kın rahmetine kavuştu... Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin... Fedakar, yiğit bir anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam.. RUHUNA FATİHA."