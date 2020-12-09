  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Savcı Sayan'ın acı günü
Sağlık

Savcı Sayan'ın acı günü

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ablası, yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:48:00 -
Savcı Sayan'ın acı günü

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ablasının yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Kovid tedavisi gören ablam Hak’kın rahmetine kavuştu... Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin... Fedakar, yiğit bir anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam.. RUHUNA FATİHA."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...
Dünya

ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde S-400 hava savunma sistemlerini yok etmek için tatbikatlara başladığı öğrenildi.
Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e
Dünya

Rusya'da deprem etkisi yaptı! Putin'e "Kıyamet Günü" şoku

Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkilileri korumak için tasarlanan bir 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay