Savcı Sayan'dan tasfiye edilen CHP'lilere flaş çağrı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen CHP'lileri AK Parti'de siyaset yapmaya davet etti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen CHP'lileri AK Parti'de siyaset yapmaya çağırdı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan şunları kaydetti:
"Milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen, pasifize edilen gerçek CHP’li tüm kardeşlerimi AK Parti’de siyaset yapmaya davet ediyorum."