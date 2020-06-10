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Gündem

Savcı Sayan'dan tasfiye edilen CHP'lilere flaş çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen CHP'lileri AK Parti'de siyaset yapmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:38:00 -
Savcı Sayan'dan tasfiye edilen CHP'lilere flaş çağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen CHP'lileri AK Parti'de siyaset yapmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan şunları kaydetti:

"Milli ve yerli oldukları için yeni CHP tarafından tasfiye edilen, pasifize edilen gerçek CHP’li tüm kardeşlerimi AK Parti’de siyaset yapmaya davet ediyorum."

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