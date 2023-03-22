  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun

Macron'un başı dertte... Milyonlarca kişi yarın sokaklara inecek!

Akaryakıt fiyatları! İndirim sonrası motorine zam geldi: Ünlü bankadan petrol tahmini şok etti! Son güncel fiyatı

Meral Akşener'den Özlem Zengin mesajı! 'Omuz omuzayız'

Bölgede deprem tedirginliği yaşanırken dağ hareket etti! Domuzlar, geyikler, hayvanlar bağırmaya başladı

Putin'i kızdıracak hamle! Ukrayna'ya savaş uçakları gönderecekler

MHP’den şok iddia! “Tespit edildi” deyip az önce duyurdular

Demirtaş’ı “özgürlük savunucusu” ilan etmişlerdi! Halk TV cezasını buldu

Türkiye genelinde fiyatı 10 TL olarak açıklandı! Pide Çankırı'da ise...

Amerikalılar Togg'un rakibini piyasaya çıkardı! İşte Ford Explorer
Siyaset Savcı Sayan'dan siyaset kararı
Siyaset

Savcı Sayan'dan siyaset kararı

Yeniakit Publisher
2023-03-22 21:30:00 -
Savcı Sayan'dan siyaset kararı

Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Savcı Sayan, AK Parti’ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28’inci dönem milletvekili seçiminde aday adaylığı başvurusu için AK Parti Ağrı İl Başkanlığına gelen Savcı Sayan, güzel işler yapmak için bir arada olacaklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ile görüşen Sayan, "İnşallah çok daha güzel günlerde, daha güzel işler yapmak için bir arada olacağız. Bugün son gün, birazdan müracaatımı yapacağım inşallah, ayın 16’sında istifamı vermiştim. Ben 2019 yılında Ağrı’ya geldiğimde hiç kimsenin kazanacağıma ihtimal verdiğini görmedim. Bütün anketlerde 20 puan gerideydik, ben bismillah dedim ve mahalle mahalle, cadde cadde gidip anlattım, anlatmaya çalıştım. Sağ olsun halkımız bütün anketleri ters köşe yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız izin verdi, 'Nereden aday olmak istiyorsun? dedi, ben Ağrı’dan aday olmak istediğimi söyledim. Biz yine el ele vereceğiz, Ağrı’dan, Patnos’tan başlayarak Hamur, Tutak, Eleşkirt, Doğubayazıt, Taşlıçay, Diyadin demeden, köy köy gezeceğiz, birlikte Ağrı’yı en güzel yere getirmek için mücadele edeceğiz, kardeşlik duyguları içerisinde bu işi başaracağız. 4 yıl boyunca mutlaka hatalarımız olmuştur ama bunların hiçbirinin bilerek yapılmadığına inanmanızı istiyorum, hepinizin bende hakkı var, lütfen haklarınızı helal edin, ben bütün haklarımı helal ediyorum" diye konuştu.

Savcı Sayan istifa etti
Savcı Sayan istifa etti

Gündem

Savcı Sayan istifa etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23