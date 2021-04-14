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Gündem Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin
Gündem

Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, piknik masalarını yakanlara sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 23:43:00 - 2021-04-14 23:44:03
Savcı Sayan'dan sert tepki: Allah sizin belanızı versin

Ağrı'da kimliği henüz belirsiz şahıslar, piknik masalarını yaktı. Görüntüler hayrete düşürürken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da skandala sert tepki gösterdi.

Masaların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Savcı Sayan, kararlılık mesajı verdiği ifadelerinde şunları kaydetti:

"Allah sizin belanızı versin... Siz yakın biz yine yapacağız.. Bizi yıldıracağınızı, korkutacağınızı mı zannediyorsunuz? Ama gün gelecek Ağrılı vatanseverler sizi tükürükleriyle boğacaktır... Halkın düşmanları, alçaksınız.."

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Yorumlar

Rabia Zafer

Çok Doğru Söylemiş Aynen Öyle.
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