Savcı Sayan’dan Selçuk Bayraktar’a çağrı! Baykar bunu yapamaz mı?
Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından Baykar grubuna önemli bir çağrı yaparak “Bunu yapabilir misiniz? Diye sordu.
Savcı Sayan dış ticaret açığının önemli bir kısmını oluşturan akıllı telefonları gündeme getirerek.
“Aklımızı alan akıllı telefonlar için büyük paralar harcıyoruz. Bu telefonlar dışardan ithal edildiği için cari açığımızı da önemli ölçüde etkiliyor. Casus yazılımlar ve veri tabanının Ulusal güvenliğimize verdiği zarar da bir başka mesele.
Sayın Selçuk Bayraktar ve ekibi savunma sanayiindeki başarılarının aynısını akıllı telefonlar konusunda da devreye sokmalıdırlar. En kısa sürede mevcut telefonlardan çok daha iyi bir milli ve yerli telefon yapabileceklerine inancım tamdır. Yeter ki istesinler…” dedi.
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