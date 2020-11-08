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Gündem Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?
Gündem

Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:02:00 -
Savcı Sayan'dan manidar soru: Gördünüz mü?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Zafer haberi Türkiye'de de sevinçle karşılanırken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan çarpıcı bir gönderme geldi.

Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlamasını anımsattı ve manidar bir soru sordu.

Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Karabağ'ın kalbi Şuşa zaferi için gardaş Azerbaycan'ı, milletimizde karşılığı kalmayan CHP ve yöneticilerinden tebrik eden gördünüz, duydunuz mu? Ben görmedim,duymadım. Gördüğüm, ABD Başkanı'nı ışık hızıyla tebrik ettikleri."

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