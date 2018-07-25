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Savcı Sayan'dan 'kurultay' yorumu: Gelen gideni aratır

Eski CHP'li Savcı Sayan muhalif CHP'lilerin kurultay için imzaları topladığını belirterek "Kemal Bey yolcu! Gelen gideni aratır" dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 01:30
Savcı Sayan'dan 'kurultay' yorumu: Gelen gideni aratır

YENİAKİT.COM.TR - CHP'de kurultay için imzaların tamamladığını belirten eski CHP'li Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolcu olduğunu söyledi. Ayrıca CHP'li Savcı Sayan gelenin gideni de aratacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcı Sayan, "CHP’de muhalifler kurultay için gerekli imzaları toplamışlar. İşi sağlama almak için yeterli imzalardan daha çok imza almışlar. Kemal Bey yolcu..! Ama şunu da unutmayın gelen gideni aratacak. Yazın bir kenara kalsın." ifadelerinde bulundu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 01:30
  1. Savcı Sayan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. KURULTAY
  4. CHP

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