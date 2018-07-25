Savcı Sayan'dan 'kurultay' yorumu: Gelen gideni aratır

YENİAKİT.COM.TR - CHP'de kurultay için imzaların tamamladığını belirten eski CHP'li Savcı Sayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolcu olduğunu söyledi. Ayrıca CHP'li Savcı Sayan gelenin gideni de aratacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcı Sayan, "CHP’de muhalifler kurultay için gerekli imzaları toplamışlar. İşi sağlama almak için yeterli imzalardan daha çok imza almışlar. Kemal Bey yolcu..! Ama şunu da unutmayın gelen gideni aratacak. Yazın bir kenara kalsın." ifadelerinde bulundu.