Savcı Sayan'dan İsmail Saymaz'a çok sert tepki: İspatlamazsan şerefsizsin

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğenini özel kalem görevine getirdiğini iddia etti. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saygısız herif! Senin gibi iftiracılarla işim olmaz. Hadi oradan!” ifadeleriyle Saymaz’a tepki gösterdi.

“Saygısız herif! Hadi oradan!”

Hürriyet Muhabiri İsmail Saymaz, “AK Parti’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeğeni İbrahim Sayan’ı belediyede işe sokarak, özel kalem görevine getirdi.” ifadelerini kullandığı tweeti ile Savcı Sayan’ı adam kayırmakla suçlamıştı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle Saymaz’a tokat vurdu: “Saygısız herif!

1. İ.Sayan üniversite mezunu, sıradan bir işçi olarak belediyede çalışıyor benden önce işe alınmış.

2. İ. Sayan Özel kalem müdürü değil ispatlamazsan şerefsizsin beni yazarak prim yapmak istiyorsun senin gibi iftiracılarla işim olmaz hadi oradan hadi işine…”