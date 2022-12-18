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Gündem Savcı Sayan'dan İmamoğlu açıklaması: Laiklik üzerinden kaç belediye başkanının başı yandı? O zaman neredeydiniz?
Gündem

Savcı Sayan'dan İmamoğlu açıklaması: Laiklik üzerinden kaç belediye başkanının başı yandı? O zaman neredeydiniz?

A haber canlı yayınında İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezası üzerine mağduriyet oluşturmaya çalışan CHP zihniyetine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan okkalı bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 00:14:00 -

İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası mağdur rolü yapan CHP ve tayfasının yakın geçmişte yaptığı zulümleri Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan açıkladı.

Sayan'ın açıklaması şöyle:

Şevki Yılmaz'a 2 bin dava açıldı. İdamla yargılandı. Şükrü Karatepe Kayseri Belediye Başkanı değil miydi? Bunların hiçbiri Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Yav Hasan Mezarcı kafayı yedi. Yargıdan ve adaletten bahsediyorlar. Az önce tweet atmış darbe yapanları aday yapmış. İktidar olursam bunların hepsini bırakacağım diyor. Şükrü Karatepe'nin suçu neydi. Bizim Ağrı Belediye Başkanı vardı Zeki Başaran uydurma bir şekilde Atatürk'e hakaret etmiş diyorlardı. Adam Almanya'ya gitti bir daha gelemedi. Ağzını açana dava açtılar.

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