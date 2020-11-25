Savcı Sayan'dan 'horoz' benzetmesi: 2023'te...
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, muhalefet için çarpıcı ifadeler kullandı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, muhalefet için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Savcı Sayan, muhalefetin horoz psikolojisi yaşadığını belirtti. Muhalefetin kendisini dünyanın en güçlüsü zannettiğini ifade eden Sayan, '2023'te sandık açıldığında zamansız öttüklerini göreceklerini' belirtti.
Sayan, tweetinde şunları kaydetti:
"HOROZ PSİKOLOJİSİ... Horozlar damda yürürken dama basmazlar, parmaklarının ucuyla yürürler. Horozlar 'dama basarsak, dam çöker' havasındalar. Muhalefet, horoz psikolojisini yaşıyor. Kendisini dünyanın en güçlüsü zannediyor. 2023’te sandık açıldığında zamansız öttüklerini görecekler."