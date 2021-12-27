Savcı Sayan'dan dolar sorusu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Zillet İttifakı'na çarpıcı bir soru yöneltti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Zillet İttifakı'na dolarla ilgili çarpıcı bir soru yöneltti.
Zillet İttifakı'nın dövizdeki düşüşün formülünü çok merak ettiğini belirten Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Millet ittifakı dövizdeki düşüşün formülünü çok merak ediyormuş.. Nasıl düşürdüler anlamak için toplantı üzerine toplantı yapıyorlarmış.. Ey Millet İttifakı bunu çözemiyorsanız, Ülkeyi nasıl yöneteceksiniz.."
İşte Sayan'ın o tweeti: