Savcı Sayan'dan DİSK'e sert tepki: Amaçları hizmetlerimi sabote etmek

Taha Emre Özdemir Ankara

DİSK Genel İş Sendikasi Ağrı Şube Başkanı Ersin Erincik yaptığı açıklamada, 'Toplu sözleşme taslaklarını imzalatmak için Ağrı Belediyesi'nde muhatap bulamıyoruz.' diyerek Başkan Savcı Sayan'ı suçlamıştı. Bugün DİSK üyeleri ile yeniden masaya oturan Ağrı Belediyesi yine anlaşma sağlayamadı.

'Amaçları hizmetlerimi sabote etmek'

Yapılan görüşmeden sonra yeniakit.com.tr'ye konuşan Başkan Sayan, "Bunlar sadece işçi zammı değil, belediyeyi de yönetmek istiyorlar." dedi. HDP'den alınan Ağrı Belediyesi'ndeki hiçbir işçiye mobing uygulamadıklarını belirten Başkan Sayan, "Ben işçiler konusunda DİSK ile anlaşma yaptım. Hizmet-İŞ ile de anlaşabilirdim. Türkiye ortalamasının üzerinde zam yapıyoruz ve işçilerin sosyal haklarını fazlası ile temin ediyoruz. Bunların derdi zam falan değil. Amaçları beni ve hizmetlerimi sabote etmek." ifadelerini kullandı.

"Davul sizde tokmak bizde olsun istiyorlar." diyen Sayan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar sadece işçi zammı değil, belediyeyi de yönetmek istiyorlar. HDP'den aldığımız belediyeyi HDP kafasıyla çalıştırmayı hayal ediyorlar. Talimatlarını da genel merkezlerinden alıyorlar. Ben belediyenin bostan korkuluğu değil, başkanıyım."