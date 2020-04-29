Savcı Sayan'dan CHP'li isme olay sözler: Veterinerlik seninle ilgilenecek

Koronavirüs mücadelesinde Türkiye’den ABD’ye gönderilen tıbbi malzeme yardımı CHP’li Engin Özkoç’u rahatsız etti.

CHP’li Engin Özkoç’un skandal sözlerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan sert cevap geldi.

CHP’li Engin Özkoç’un, ‘İşleri güçleri şov, yalan dolan... Bunlara ancak çevrelerindeki birkaç saf inanır... Halk beş kuruşsuz, maskesiz sokakta feryat ediyor. Saray zibidileri şov yapıyor. Maskeniz düşene kadar peşinizdeyiz!’ dedi.

Özkoç’un bu ifadelerine karşılık Savcı Sayan, ‘Anlaşılan son yediği yumruklardan çok kötü etkilenmiş. Muhatabım değilsin maske veya aşı ihtiyacın varsa talimat verdim belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek. CHP’den ricam aşı bulununcaya kadar bu hastayı Adana Sahra Hastanesine bağlamaları.’ şeklinde cevap verdi.