  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Savcı Sayan'dan CHP'li isme olay sözler: Veterinerlik seninle ilgilenecek

Koronavirüs mücadelesinde Türkiye’den ABD’ye gönderilen yardım CHP’li Engin Özkoç’u rahatsız etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan Engin Özkoç’a tokat gibi cevap geldi. Sayan, Özkoç’a, ‘Talimat verdim belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek. CHP’den ricam aşı bulununcaya kadar bu hastayı Adana Sahra Hastanesine bağlamaları’ şeklinde cevap verdi.

2020-04-29 15:16:00 -
Savcı Sayan'dan CHP'li isme olay sözler: Veterinerlik seninle ilgilenecek

Koronavirüs mücadelesinde Türkiye’den ABD’ye gönderilen tıbbi malzeme yardımı CHP’li Engin Özkoç’u rahatsız etti.

CHP’li Engin Özkoç’un skandal sözlerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan sert cevap geldi.

CHP’li Engin Özkoç’un, ‘İşleri güçleri şov, yalan dolan... Bunlara ancak çevrelerindeki birkaç saf inanır... Halk beş kuruşsuz, maskesiz sokakta feryat ediyor. Saray zibidileri şov yapıyor. Maskeniz düşene kadar peşinizdeyiz!’ dedi.

Özkoç’un bu ifadelerine karşılık Savcı Sayan, ‘Anlaşılan son yediği yumruklardan çok kötü etkilenmiş. Muhatabım değilsin maske veya aşı ihtiyacın varsa talimat verdim belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek. CHP’den ricam aşı bulununcaya kadar bu hastayı Adana Sahra Hastanesine bağlamaları.’ şeklinde cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sizofren savar

SECİMLERDEN ONCE HERŞEY BEDAVA OLUCAK DİYEN EKREM MASKESİZ DOLASAN HALKA BİR MASKE DAGITAMIYOR MU?
  • Yanıtla

Merdani

Sayın başkanım,Sen Ağrı ya verilmiş büyük bir nimet sin. Ağrı lilar yatsın kalksın sana dua etsin. Talimatın çok güzel. Ağrı'da bol olur, sahra Hastanesi'ne birazda kes gönder CHP'liler orda ac kalmasınlar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı