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Savcı Sayan'dan cevap: Çok anlıyor dediğiniz...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına gelen tepkilere Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:58:00 -
Savcı Sayan'dan cevap: Çok anlıyor dediğiniz...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına gelen tepkilere Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan yanıt geldi.

Sayan, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Bankacılıktan anlamıyor dediğiniz (ki; bana göre çok iyi başarır) Sayın Hamza Yerlikaya’yı Çok anlıyor dediğiniz kankanız Kemal Derviş’e tercih ederim. Anlayanınız Derviş bütün bankaları batırdı.. Hiç olmazsa Hamza kardeşimiz yerli ve milli üstelik Anadolu çocuğu. #YelikayaMillidir"

İşte o tweet:

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