Savcı Sayan'dan anket sonuçları açıklaması: En iyimseri 5 puan...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul seçimlerine yönelik yapılan anket çalışmalarına ilişkin eleştirilerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, anket çalışmalarını eleştiren Savcı Sayan, "Anket sonuçlarına pek kafayı takmayın.Çünkü; anketçiler evinde oturup pek dışarı çıkmayan , kenar mahallelerde oturan seçmenleri görmüyor. Ağrı anketlerinde bizi seçime 10 gün kala 5,10 puan geride gösteriyorlardı. En iyimseri 2 puan diyordu. Biz 20 puan fark attık..sandığa bakın" ifadelerini kullanmıştı.

Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!

Sayan, bugün açıklanan bir anket sonucuna göndermede bulunarak, "Anketler Ağrı’da seçime bir hafta kala bizi 11 puan, en iyimseri 5 puan geride gösteriyordu, biz 20 puan fark attık..Gençler bize oy verecek anne ve babalarının kimliğini alıp gizlememiş olsalardı(Seçim günü bu hileyi öğrendik) fark 30 olurdu. Biz ankete değil, çalışmamıza bakalım" dedi.