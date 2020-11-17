Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap
Muhaliflerin gözdesi olmak için enteresan çıkışlara imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın söylemine, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan yanıt gecikmedi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, partisinin Ağrı kongresine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ilginç söylemine tokat gibi sözlerle cevap verdi.
Ağrı Haber'in haberine göre; Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ağrı’da kurulan çadır hakkında, "Ağrı’nın sorunu bu değil, buna ihtiyacı yok" şeklinde ilginç bir iddiada bulunmuştu.
Babacan'a Savcı Sayan'dan yanıt gecikmedi.
Savcı Sayan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "PKK yüzünden Kürtlerin yaşamak zorunda kaldığı çadırları görmeyen Ali Babacan, ilimizde kurulan bilişim çadırına takmış. Anlaşılan Keleşin tetiğini bırakıp, klavyenin tuşlarına basan gençler rahatsız etmiş. Cumhurbaşkanlığı iletişimin kurduğu çadıra, siz gelince Kraliçe iletişim çadırı yazarsınız" ifadelerini kullandı.