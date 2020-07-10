Savcı Sayan teşekkür ederek önemli mesajı verdi: Yıldızlaşma yolunda bir adım daha attık
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un proje müjdesine değinerek, ‘Türkiye’nin tapusu, kapısı, çatısı ve yaylası Ağrı yıldızlaşma yolunda bir adım daha attı’ dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şehirlerin içinde hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda kalan ahırların olduğuna dikkat çekerek Ağrı’yı örnek verdi.
Bakan Kurum Ağrı için ahır projelerinin sinyalini vererek Temmuz ayı içerisinde ihalesinin yapılacağını belirtti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Türkiye’nin tapusu, kapısı, çatısı ve yaylası Ağrı yıldızlaşma yolunda bir adım daha attı. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım... Teşekkürler Sayın Murat Kurum. Bakanım. Teşekkürler Sayın TOKİ Başkanım.