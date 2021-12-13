Savcı Sayan tefecilerin arkasındaki güçleri açıkladı

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programa katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bölgede yaygın olan tefecilikle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayan, bölgede tefecilerin PKK veya aşiret gücünü kullandığını dile getirirken çarpıcı bir örnek verdi.

Tefeci mağduru aileyi anlattı

Savcı Sayan, katıldığı canlı yayında tefeci kurbanı bir ailenin durumunu anlatırken bir anda sesi düğümlendi. Sayan "Zengin bir ailenin oğlunu buluyor ve ona sürekli para harcatıyorlar.Sonra onu baskıya alıp, babasından para aldırıyorlar. Annesi bileziklerini bozduruyor." dedi.

İntihardan vazgeçmiş

Tefecinin eline düşen o şahıs için devreye girdiğini söyleyen Sayan, "Tefeciden 30 bin lira almış, ben uzlaştırmak için devreye girdim, yardımcımı gönderdim. 130 bin lira teklif ettik kabul etmedi. O şahıs bana "sobanın başında oturdum intihar edecektim. Tabancayı çektim, fakat batım ki" sözlerinden sonra Sayan biranda durakladı ve gözleri doldu sonra sesi titreyerek şöyle devam etti "benim ilk okula giden küçücük kızım orada ders çalışıyor. Ben o çocuğumun yetim kalacağını düşünerek intihar etmekten vaz geçtim." dedi.

"Yardım istediler"

Konuyla ilgili savcıyı, polisi haberdar ettiğini anlatan Savcı Sayan "Kimseye haksızlık yapmak istemem, Emniyet Müdürü kendisi operasyon yaptı, İçişleri Bakanı kendisi talimat verdi. Adalet Bakanı tefecilerin cezasını 1.5 yıl artırdı. O şahıs hakimin karşısına çıktı hakimin "bunlar sana para vermiş, bu kişiler devrede, belediye başkanı beni aradı, belediye başkının odasına gitmişsin, eşin orada bayılmış, niye bunları inkar ediyorsun" diye zorlamasına rağmen o şahıs, suçlamaları reddetti." dedi.

"Arkalarında PKK ve aşiretler var"

Tefecilik yapanların 2 argümanı kullandıklarını söyleyen Savcı Sayan sözlerini şöyle sürdürdü "Bunlar ya aşiretinin gücünü kullanıyor, ya da PKK'nın gücünü kullanıyor. Benim bölgemde tefecilik yapanın yüzde 90'ı aynı zamanda PKK sempatizanı." dedi.

Tefeciliği bitirecek öneride bulundu

Bölgedeki tefeciliğin nasıl yaşandığına ilişkin çarpıcı örnekler veren Savcı Sayan, bankanın verdiği kartın vadesinden önce ödemi yapılmaması halinde iptal edileceği endişesini duyan çiftçinin banka kapısındaki tefeciden borç para alarak hesabını kapattığını anlattı. Tefeciliğin sosyal sonuçlarının yanında çiftçiyi de üretim yapmaktan soğuttuğunu anlatan Sayan, tefeciliğin sona ermesi için de net konuştu" Bunun çözümü devlet bunu terör finansmanı sayacak ve mallarına el koyacak."