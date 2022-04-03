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Gündem Savcı Sayan sözünü tuttu! Et dağıtımı başladı
Gündem

Savcı Sayan sözünü tuttu! Et dağıtımı başladı

Ağrı Belediyesi, şehirde maddi durumu iyi olmayan her aileye kırmızı et dağıtımında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 17:26:00 -
Savcı Sayan sözünü tuttu! Et dağıtımı başladı

Ağrı Belediyesi, şehirde maddi durumu iyi olmayan her aileye kırmızı et dağıtımında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Savcı Sayan beraberindekilerle geldiği Et ve Balık Kurumunda etlerin paketlenmesine yardım etti. Her biri 2 kilogram olarak ayarlanan ve araçlara yüklenen etler, ramazan ayı boyunca belediyeye müracaat eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Başkan Sayan, bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki ihtiyaç sahiplerine et dağıtacakları sözünü verdiklerini anımsatarak, bu sözlerini yerine getirmeye başladıklarını belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin müracaatlarını aldıklarını belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim sözümüz söz, durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza et dağıtımı yapacağımızı belirtmiştik. Ramazan ayının birinci gününden itibaren dağıtım işlerimize başladık. İlk gün belki biraz aksaklıklar olabilir, her bir noktaya dört dörtlük ulaşamayabiliriz ama inşallah bir iki gün içinde sağlıklı şekilde her noktaya ulaştırmaya çalışacağız. Değerlendirmemizi yaptık. En kısa zamanda maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize hijyenik ortamda kesilen etleri dağıtacağız."

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