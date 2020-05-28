Savcı Sayan: Sözün bittiği yerdeyiz
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 'sosyete' diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a göndermede bulundu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 'sosyete damat' diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a gönderme yaptı.
Savcı Sayan, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
"Aşık Veysel’i köylü kıyafetinden dolayı Ankara’ya almayan zihniyet sayın Berat Albayrak’a sosyete diyorsa; sözün bittiği yerdeyiz..."
İşte Sayan'ın o tweeti: