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Gündem Savcı Sayan 'Oradan AK Parti çıktı' diyerek duyurdu
Gündem

Savcı Sayan 'Oradan AK Parti çıktı' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-31 19:33:00 -
Savcı Sayan 'Oradan AK Parti çıktı' diyerek duyurdu

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir veri paylaştı.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'dan oy oranı paylaştı.

Ağrı'nın Tutak ilçesi Yukarıkargalık köyünün kendi köyü olduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Savcı Sayan yaptığı açıklamada, "İlk Sonuç Ağrı/TUTAK Yukarıkargalık köyü,benim köyüm kullanılan oy 47. AK Parti 47, diğerleri sıfır.." dedi.

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