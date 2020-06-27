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Gündem

Savcı Sayan: Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızı zor günler bekliyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı'nı zor günler bekliyor. Türkiye'ye saldıracaklar. Türkiye'yi belli bir siyasi yapıya kavuşturmak için, Türkiye'yi Suriye, Libya ve Irak'a çevirmek için..." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 00:43:00 -
Savcı Sayan: Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızı zor günler bekliyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber canlı yayınında CHP'li İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ve HDP'nin açıklamasının birlikte okunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirten Sayan, "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Bugün de Mithat Sancar'ın söylemleriyle ortaya çıkmıştır. Sancar Kürt kökenli bir vatandaş değil. Kürt kökenli olmayan bir vatandaşın Genel Başkan ilan edilmesi, akabinde gelen bu söylemleri, hemen öncesinde Tunç Soyer bayrak-para-özerklik olayı dile getirmesi, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yöneten Cumhur İttifakı'nı zor günler bekliyor. Türkiye'ye saldıracaklar. Türkiye'yi belli bir siyasi yapıya kavuşturmak için, Türkiye'yi Suriye, Libya ve Irak'a çevirmek için..." şeklinde konuştu.

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