Savcı Sayan 'ölmüş' etiketine ateş püskürdü: Böyle köpek ve şerefsizlere acımamak lazım!

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili 'ölmüş' etiketi açılarak ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili ateş püskürdü.

Erdoğan hakkında kirli operasyon

AK Parti Grup Toplantısı'nın olmaması üzerine sosyal medyada solak trol ordusu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için '#ölmüş' hashtagi açılarak kirli bir algı operasyonu başlatıldı. Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranları tarafından büyük tepki toplayan hashtag, muhalif bir grup tarafından gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkındaki çirkin iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Savcı Sayan ateş püskürdü

Emniyet'i de harekete geçiren olayla ilgili Savcı Sayan ateş püskürdü. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bir ülke liderine hakaretin bu kadar kolay olmaması gerektiğini vurgulayarak yargının gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İçlerindeki hayasız, namussuz kinlerini kusarak sosyal medyada Ölmüş etiketiyle Cumhurbaşkanımıza hakaret eden köpeklere, şerefsizlere acımamak lazım..Bir Ülkenin liderine hakaret bu kadar kolay olmamalı,Yargı gereğini yapmalı… Aksi takdirde Reis’in milyonlarca seveni isyan eder.