0553 313 94 23

Savcı Sayan müjdeyi verdi! Bir ilke imza atıyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’da bir ilke daha imza attı. Başkan Sayan, Ağrı’da ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşların rahat bir şekilde şehir içinde ulaşım sağlaması için başlattığı girişimlerden biri olan; hastaneye rahat ulaşım için, HASTABÜSLER’in en yakın zamanda hizmete başlayacağını duyurdu.

01 Ekim 2019 Salı 10:14
Savcı Sayan müjdeyi verdi! Bir ilke imza atıyor

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Ağrı’da ulaşım sorunlarını çözmek ve vatandaşların  rahat  bir şekilde şehir içinde ulaşım sağlaması için başlattığı girişimlerden biri olan; hastaneye rahat ulaşım için, HASTABÜSLER’in en yakın zamanda hizmete başlayacağını duyurdu.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ın seçim sürecinde verdiği vaatlerden biride ulaşım sorununu rahatlatmaktı.

Yaptığı girişimler sonucu, hastane ve mahalleler arası olan ulaşımda hastaların çektiği sıkıntıları bitirmek adına, hastaların kendi mahallesinden bindikleri  Hastabüs’lerle,   şehir içinde hiçbir durakta durmadan direk hastaneye giden  10 adet Hastabüs, en yakın zamanda  10 mahallenin hizmetine giriyor. Ağrı’ya hayırlı olsun ,teşekkürler Başkan Sayan, yaparsa Savcı Sayan yapar…

Ağrı Belediye Başkanı Sayan kendi medya hesabından müjdeyi şu ifadeleri ile vatandaşlarımızla paylaştı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:14
  1. Ağrı
  2. Belediye
  3. Savcı Sayan
  4. sayan
  5. hastabüs
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı17 dk önce
    Bi sefere başlasınlarda ondan sonra müjde diyelim. En yakın zaman ne zaman.(Ağrı’ya hayırlı olsun ,teşekkürler Başkan Sayan, yaparsa Savcı Sayan yapar…) Bu ibare bir habere yakışmıyor. Bunu bir vatandaş söyleseydi olurdu. Ancak muhabir söyleyince bunun adı yalakalık olur.
  • İsmail İsmail 20 dk önce
    Adam adam Allah cc islamla imanla namazla sonunda cennetle şereflendırsın amin CHP de heba olacaktı azkalsın adam iş adamı millet adamı hizmet adamı vatan adamı millete sevdalı maşaallah Allah cc korusun Allah cc ağrılı kardeşlerimi korumuş onları sevmiş de bu adam gıbı adamı sayan bey abimi onlara beledıye Başkanı yaptı
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 21 dk önce
    Maşallah
  • ihsanihsan24 dk önce
    chp belediyecilik öğren sayandan

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul depremi en çok bu ilçeyi vuracak!
  1. İstanbul depremi en çok bu ilçeyi..
  2. Bak sen CHP’li avukata, hakimlere..
  3. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener..
  4. Spor camiasını hareketlendiren iddia!..
  5. Profesörün öldüğü kazada büyük şüphe!..
  6. Savcı Sayan ulaşım sorunlarını çözmek..
  7. Düşürülen İHA Kilis'te ne yapıyordu?..
  8. Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
  9. İmam Hatipliler ‘İyilik’te yarıştı
  10. Altın Swap Piyasası nedir? Swap ne..
  11. İstanbul'da yeni deprem mi oldu? İşte..
  12. Nafakazedelerin gözü mecliste! Bu..
  13. Savcı Sayan müjdeyi verdi! Bir ilke..
  14. Askeri doktorlara operasyon başlatıldı
  15. Sınırda askeri araç devrildi! Yaralı..
  16. Başbakandan dünyayı ayağa kaldıracak..
  17. Deprem bilimciden ezber bozan İstanbul..
  18. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah..
  19. ABD’nin yaptırımlarına ağır tepki!..
  20. Uçaklarda 'hava polisi' görevine..
  21. Şaraba var şehide yok!
  22. Adalet Bakanlığı'na 700 icra müdür ve..
  23. Memur alımı ilanları, personel alımı..
  24. Peru’da Devlet Başkanı Vizcarra..
  25. Bir rekor daha! İstanbul Londra'yı..
  26. Şehit isminden rahatsız olan..
  27. Wall Street Journal: Ukrayna..
  28. Garlara engelliler için turuncu masa..
  29. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına..
  30. İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

Günün Karikatürü

1 Ekim 2019
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular