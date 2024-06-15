Savcı Sayan isyan etti! Bu bilinçli tasarlanmış bir komplodur kumpastır

Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan “5 kilo inek sütünden 1 kilo peynir çıkar” diye açıklama yaparak şu paylaşımı yaptı.

“1 kg peynir 476 TL demek ki; Emeklilerimiz ayda bir teneke peynirin bedeli kadar maaş alıyorlarmış.

Hiç kimse bana bu uçuk fiyatı maliyetlerin yüksekliği ile izah edemez.

5 kg inek sütünden 1 kg peynir çıkar.

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Onun üstüne hangi giderleri eklerseniz ekleyin 476 olamaz

Bu ekonomiye bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir komplodur, kumpastır.

Ülkenin ekonomisini bozmaya yönelik düşmanların iş birliğidir Başka hiçbir şey demiyorum.

Peynir sadece bir örnek.

Bugün onlarcasını gördüm.

Maliyetle satış fiyatı arasında uçurum var.

Devlet en kısa zamanda bu vicdansızların zulmüne dur demeli.

Büyük cezalar kesmelidir.

Ben Ağrı’da 30 tane zincir market şubesi kapattım.

Yeni açılımlara da izin vermiyordum.

Bunun için bedeller ödedim Olsun, bedeli ödeyelim ama Vicdanımız rahat olsun.”