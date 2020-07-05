Savcı Sayan İsmailağa cemaatinin ziyaretini hazmedeyen CHP’lileri Mustafa Kemal fotoğrafıyla vurdu
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İsmailağa cemaati ile bir araya gelmesini hazmedemeyen CHP’ye Mustafa Kemal’in fotoğrafıyla cevap verdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İsmailağa cemaati mensuplarının belediye ziyaretini duyurdu.
İsmailağa cemaatinin ziyaretini hazmedemeyen CHP’liler sosyal medyada harekete geçerek çirkin paylaşımlar yaptı.
Eleştiriler sonrası Savcı Sayan sosyal medya hesabından CHP’lilere tokat gibi cevap verdi.
Mustafa Kemal’in çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Savcı Sayan; ‘İsmailağa cemaati mensuplarının belediyemizi ziyaret etmelerini eleştirenlere ithaf olunur... Anlaşılan, CHP’liler halkı unuttukları gibi tarihlerini de unutmuşlar’ dedi.
İşte gündem olan o paylaşım,