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Savcı Sayan: İnsanlığımdan utandım! Allah bizi af etsin

Anneler günü nedeniyle ziyaretlerde bulunan Savcı Sayan yaşlı bir kadının evini görünce, "İftar açamadım. İnsanlığımdan utandım. Allah bizi affetsin. İşimiz zor." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:18:00 - 2020-05-10 23:23:22

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Evi gördükten sonra dilim boğazıma düğümlendi. Beynim durdu. İftar açamadım. İnsanlığımdan utandım. Allah bizi af etsin. İşimiz zor. Her gün çok güzel sofralarda iftar açarken,ilimizde yaşayan böyle bir garibandan haberdar değilsek bu sorumsuzluk bizi cehenneme götürür.." mesajını paylaştı.


Savcı sayan yaşlı kadınla sohbettinde, "Teyze senin ellerini öpeyim bizi affet sen bizi affetmezsen bizim yatacak yerimiz olmaz bizi kimse affetmez." dedi.

Yaşlı kadın da Sayan'a, "Estağfurullah biz devletin ekmeğini yiyoruz devletin sayesinde yaşıyoruz. Allah senden ve devletten razı olsun." dedi.

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