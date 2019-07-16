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Savcı Sayan: Halk onu yargılayacak yürekli bir savcı arıyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Lideri Kemal Kılıdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamalarına tepki göstererek, "Halk ana muhalefet liderini yargılayacak yürekli bir savcı arıyor" dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 22:14
Savcı Sayan: Halk onu yargılayacak yürekli bir savcı arıyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Savcı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun yagrılanması gerektiğini belirterek "Halkımız, FETÖ terör örgütünün yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışan, Vatan bombalanırken tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine saklanan ana muhalefet liderini yargılayacak yürekli bir SAVCI arıyor...!" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 22:14
  1. Ağrı
  2. Savcı Sayan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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