Savcı Sayan 'Bu anlayış Türkiye'yi Suriye'ye çevirir' diyerek uyardı!

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Savcı Sayan, CHP'nin doğuda HDP ile ilgili planı olduğunu belirterek 'Bu anlayış ülkemizi Suriye’ye çevirir.' ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'CHP'nin planı...'

AK Parti'nin doğuda zayıflaması durumunda, terör örgütü PKK ile siyasi uzantısı HDP'nin güçleneceğini belirten Sayan, bölgede seçmen karşılığı olmayan CHP'nin bunu planladığını söyledi.

'Bu anlayış Türkiye'yi Suriye'ye çevirir'

Başkan Sayan, paylaşımın devamında ise bu anlayışın Türkiye’yi Suriye’ye çevireceğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Sayan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ak Parti olmazsa bölgede tek bir parti kalır HDP..Millet ittifakının diğer bileşenleri bölgeden oy alamayacaklarına göre Ak Partinin bölgede zayıflaması demek, bölgenin tamamen HDPKK çizgisine mahkum edilmesidir. Bence CHP bu planın peşinde.. Bu anlayış Ülkemizi Suriye’ye çevirir.