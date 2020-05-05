Savcı Sayan Ağrı’dan PKK’ya yüklendi: Batı’ya taşeronluktan vazgeçin

Taha Emre Özdemir Ağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, evladı 2015 yılında PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe’yi Ağrı Aşağı Toklu köyündeki evinde ziyaret etti. PKK’lı teröristlerin 40 yıldır Batı’nın taşeronluğunu yaptığını belirten Sayan, “PKK’nın bu bölgeye ne kadar büyük zulüm yaptığını, bu insanları nasıl perişan ettiğini görüyoruz. Bunun hiç kimseye fayda getirmeyeceğini acı tecrübelerle de olsa yaşadık. Bizim bütün amacımız birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi dünyada yıldız ülke yapmak” dedi.

Bediuzzaman’ı örnek alın

Ağrı’da çocukları PKK tarafından kaçırılan 5 aile bulunduğunu belirten Sayan şöyle devam etti: “Bu ülkenin Kürd’ü, Türk’ü diye bir şeyi yoktur. Ben de Kürdüm ama buranın belediye başkanıyım. Hiç kimse beni engelleyemedi. Ben buradaki insanların da terörden ziyade kendi devletlerine güvenerek birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir yaşam sürdürmelerini istiyorum. Bunun için de büyük mücadeleler veriyoruz. İnsanlara gidiyoruz, terörü anlatıyoruz. Kürtleri temsil etmediklerini söylüyoruz. Kürtler, tek kelime Kürtçe bilmeyen Sezai Temelli’den değil, Bediuzzaman Hazretlerinden örnek almalı.” Sayan, teröristlere de şöyle seslendi: “Siz 40 yıldır bu insanların kanı üzerinden dünyanın zalimlerine taşeronluk yapıyorsunuz. Hiçbir şeyden ders almadıysanız koronavirüsten ders alın ve Batı’ya taşeronluk yapmaktan vazgeçin.”

Acılı baba Gökçe: Suçum neydi?

Acılı baba Salih Gökçe de şunları dile getirdi: “Oğlum Ömer Gökçe için Diyabakır’da 7 ay eyleme katıldım. Benim oğlum, PKK tarafından 2015’te İstanbul Ümraniye’den kaçırıldı. İlaç vererek götürdüler. Onu kurtarmak için iki defa Kobani’ye gittim. 10 bin dolar istediler. 10 bin doları bir şekilde biriktirdik. Hayvanlarımızı sattık, şu anda hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimizi o hainlere verdik. Para da verdim ama evladımı alçaklardan kurtaramadım. Buradan HDP’ye sesleniyorum. HDP Kürtlerin savunucusu değil. Eğer Kürtlere destek veriyorlarsa dağdaki çocukları getirsinler. Benim ne suçum vardı? Ben onları ne şartlarla büyüttüm.”

Böyle alçaklık hiçbir kitapta yok

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ise şunları dile getirdi: “PKK bu bölgede özellikle mağdur, yetim ve kimsesiz gariban çocukları kaçırıyor. Bugün hiçbir HDP milletvekilinin çocuğu dağda değil. Böyle bir alçaklık hiçbir kitapta yazmaz. Bu terör belası inşallah hükümetimizin ve İçişleri Bakanımızın kararlı çalışmalarıyla çözülecek. Allah’ın da izniyle Tükiye’de terör örgütü diye bir şey kalmayacak.”