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Gündem Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti
Gündem

Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 12:38:00 -
Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.

Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

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