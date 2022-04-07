Savcı Sayan 6'lı masaya seslendi: Haydi durdurun İBB'nin zamlarını!
6'lı masada buluşan siyasi partilerin ekonomik vaatlerine dikkat çeken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Haydi iktidar becerinizi İstanbul'da görelim. Durdurun belediyenin zamlarını." çağrısı yaptı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 40 oranındaki fahiş zammını eleştiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 6'lı masaya seslendi.
'Durdurun belediyenin zamlarını'
6 siyasi partinin ekonomik vaadini hatırlatan Savcı Sayan, "İktidara gelirsek ekonomik modelimizle halka cenneti yaşatacağız diyorlar. Şu 6’lı masa, ortak başkanları İmamoğlu’na modellerini uygulatıp zam yapmadan idare etmeyi öğretemez mi ?" diye sordu.
Savcı Sayan, 6 ittifak partisine şu çağrıda bulundu:
Haydi iktidar becerinizi İstanbul'da görelim. Durdurun belediyenin zamlarını.