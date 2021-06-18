Savcı Kiraz'ı şehit eden teröristleri aklamaya çalışan Ahmet Şık provokasyona devam ediyor!

İzmir'in Konak ilçesinde dün HDP il binasına giren silahlı bir kişi, etrafa rastgele ateş açarak parti çalışanı Deniz Poyraz’ı katletti.

Provokasyon kokan saldırı sonrası terör destekçileri sosyal medyadan devleti suçladı.

Geçtiğimiz günlerde sarfettiği “Bu devleti yıkmamız lazım” sözleri hala akıllardaki yerini koruyan TİP Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medyadan devleti itham eden skandal açıklamalarda bulundu.

Şık şu skandal hezeyanları savurdu;

“Bu provokasyon değil örgütlü faşist bir saldırıdır bu siyasi cinayet. Planlı, projeli, her adımı kurgulanmış gizlisi saklısı olmadan gerçekleştirilmiştir. Katilin bir meczup, bir ‘yalnız kurt’ olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Evet, katil bir kurt ama yalnız değil.

Kimlerle/hangi siyasi yapılarla ilgili? Suriye’de neler yaptı? Silahı kimden nasıl aldı? Silah ruhsatlıysa ne gerekçeyle nasıl bu kadar kolaylıkla verildi? Telefon trafiğinden kimlerle bağlantılı olduğu belirlenip soruşturma neden genişletilmedi? Ve daha bir çok yanıtsız soru...”

Savcı katili teröristleri cilalamıştı!

Dünkü provokatif saldırıdan devleti sorumlu tutarak sokakları karıştırmak isteyen Şık, daha öncede savcı Mehmet Selim Kiraz’ı makamında rehin alarak şehit eden teröristleri aklama girişiminde bulunmuştu.

Şık, o dönem Cumhuriyet gazetesinde yayınladığı haberde, Savcı Kiraz’ı hunharca şehit eden teröristlerle öldürülmeden yarım saat önce gerçekleştirdiği görüşmeyi yayınlamıştı. Teröristleri aklama haberinde başlık olarak “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” ifadelerine yer verilmişti.

İşte o skandal haber;

Savcıyı şehit eden teröristleri masumlaştırmaya çalışan Şık’ın, dün HDP binasına yapılan provokatif saldırı üzerinden devleti suçlama çabası, asıl niyetini gözler önüne seriyor.