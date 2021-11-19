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Siyaset Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'lileri aklamaya çalışmıştı! TİP'li Şık'tan terör sevici HDP'ye 3. ittifak çağrısı
Siyaset

Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'lileri aklamaya çalışmıştı! TİP'li Şık'tan terör sevici HDP'ye 3. ittifak çağrısı

Cumhuriyet gazetesinde attığı başlıkla Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristleri, aklamaya çalışan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP'nin merkezde olduğu üçüncü bir ittifak çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 22:41:00 - 2021-11-19 22:58:07

 Yeniakit.com.tr 

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ARTI TV canlı yayınında konuştu.

Terör sevici HDP'ye '3. ittifak' çağrısı!

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristleri aklamaya çalışarak, Cumhuriyet gazetesinde, "Mecbur bırakıldığımız eylem" şeklinde başlık atan ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Ahmet Şık, 3. ittifak çağrısında bulundu.

Millet İttifakı'na güvenmediklerini belirten TİP'li Şık, "Şu anki mevcut sisteme göre seçimlere ittifaklarla giriliyor. Bir mevcut iktidar Cumhur ittifakı var. Bir de Millet ittifakı var. Bir de HDP'nin çevresinde öbeklenmiş bir sol yapı var." dedi.

TİP'li Şık, sözlerini terör sevici HDP merkezli yeni bir ittifak çağrısı ile tamamladı: "Burada üçüncü ittifakı HDP üzerinden kurmak gerekliği olduğunu düşünüyoruz. Çünkü seçmenin 'aman bu karanlıktan kurtulalım da ne olursa olsun' çaresizliğinin üzerinde tepinecek bir ittifaklar anlayışı bize ters."

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